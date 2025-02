Brand in Transformatorkabine sorgt für Stromausfall in Bozen

Von: luk

Bozen – Am frühen Samstagmorgen ist in einer Transformatorkabine in Bozen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 8.00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, nachdem Anwohner mehrere laute Schläge gehört und eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand, der von einem in Flammen stehenden Spannungswandler ausging, rasch unter Kontrolle bringen. Vorsichtshalber wurde ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert, doch nach etwa 30 Minuten durften die Bewohner zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Durch das Feuer kam es in der Umgebung zu einem Stromausfall. Der Energieversorger arbeitet bereits an der Behebung der Störung. Auch die Stadtpolizei Bozen war im Einsatz.