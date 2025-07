Brand von zwei Containern in Bozen

Von: mk

Bozen – In der Nacht auf Samstag ist die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Brand in die Untervirglstraße gerufen worden. Auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle standen zwei am Rande einer Baustelle abgestellte Schiffscontainer in Vollbrand. Alarm geschlagen wurde um 3.00 Uhr in der Früh.

Die beiden Container wurden mutmaßlich als Unterkunft von Obdachlosen genutzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer beide Container bereits vollständig erfasst. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gingen zahlreiche Notrufe bei der Notrufzentrale ein.

Die Berufsfeuerwehr Bozen war mit einer Mannschaft im Einsatz und wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach unterstützt. Der Brand wurde innerhalb von 45 Minuten gelöscht. Eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Baustelle konnte verhindert werden.

Während der Löscharbeiten wurde im Inneren eines Containers eine Gasflasche entdeckt und vor einer möglichen Explosion gesichert geborgen.

Personen wurden nicht verletzt.