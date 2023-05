Brandgefahr durch Elektrizität: Neues Video der Berufsfeuerwehr

Bozen – Eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände ist der elektrische Strom. Mit einfachen Maßnahmen und Verhaltensregeln können Unfälle und Schäden durch elektrischen Strom vermieden werden. Laut Statistik gehen 30 Prozent der Wohnungsbrände von der Elektroinstallation oder von Elektrogeräten aus. Eine interne Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehr hat deshalb jetzt ein Video mit Tipps und Sicherheitshinweisen zum Umgang mit Strom produziert: In dem zweieinhalbminütigen Video spielen Berufsfeuerwehrleute Szenen nach, die wichtige Verhaltensregeln vermitteln.

Brandgefahr durch Überlastung oder falsche Handhabung

Brände durch Elektrizität haben verschiedene Ursachen: Am Arbeitsplatz oder im Haushalt kann z. B. ein hoher Stromverbrauch an Mehrfachsteckdosen dazu führen, dass diese überlastet werden und zu brennen beginnen. Auch bei anderen Tätigkeiten kann es zu Überlastungen kommen, wie das Beispiel Kabeltrommeln zeigt: So kann es zu einem Hitzestau kommen, wenn eine zweite Kabeltrommel angeschlossen und nicht ordnungsgemäß abgerollt wird. Vor Löschversuchen muss unbedingt die Stromversorgung unterbrochen werden.

Umbauten und Veränderungen nur mit Fachkenntnis

Immer mehr Fahrzeuge wie Autos oder Elektroroller werden mit Akkus betrieben: Auch hier ist es wichtig, die Ladegeräte an eine fachgerecht installierte elektrische Anlage anzuschließen. Werden Anpassungen oder Änderungen an elektrischen Geräten vorgenommen, ist es unerlässlich, dass dies mit Fachkenntnis geschieht. In jedem Fall sind die Herstellerangaben auf den Geräten zu beachten.

Sollte dennoch etwas in Brand geraten, ist sofort die Stromzufuhr zu unterbrechen und die Notrufnummer 112 anzurufen.

Die Berufsfeuerwehr Bozen appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die Gefahren durch Elektrizität ernst zu nehmen und sich regelmäßig über die richtigen Verhaltensweisen im Brandfall zu informieren.