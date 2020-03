Brandschutz: Online-Kurs für Mitarbeiter im neuen Trakt des Bozner Krankenhauses

Bozen – Der neue Trakt des Bozner Krankenhauses, der kurz vor der brandschutztechnischen Abnahme stand, wurde wegen des Corona-Notstandes vorzeitig für die Aufnahme von Covid-19-Patienten eröffnet.

Das zusätzlich oder neu eingestellte Personal, das in diesem neuen Trakt arbeitet, hatte wegen der vorzeitigen Inbetriebnahme noch nicht die Zeit gefunden, sich zum oder zur Brandschutzbeauftragten ausbilden zu lassen. Deshalb hat die Berufsfeuerwehr nun Grundkenntnisse in Brandschutz in einem Video-Tutorial online gestellt, um eben dieser Zielgruppe die erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. Auf Grund des geltenden Notstandes ist zurzeit jegliche Kurstätigkeit mit einer physischen Anwesenheit der Kursteilnehmer ausgesetzt und aus diesem Grund kann jegliche Weiterbildung nur über Onlinekurse möglich.

Die auf diesem Online-Sonderweg vermittelten Grundkenntnisse verleihen nicht die vom Dekret des Ministerpräsidenten vom 10. März 1998 geforderte Qualifikation als Brandschutzbeauftragter bzw. Brandschutzbeauftragte, da sie nicht das gesamte darin vorgesehene Programm beinhalten und auch nicht die für den Erwerb dieser Qualifikation erforderliche physischen Anwesenheit der Kursteilnehmer gegeben ist. Vermittelt wurde in dieser Zeit des Notstandes nur ein Minimum an Informationen zur Verbesserung des Brandschutzes.

Da diese Inhalte auch für das tagtägliche Leben von Nützlichkeit sein können, ist es möglich unter folgenden Link die Videos einzusehen:

Hier geht es zum theoretischen Teil:

Hier geht es zum praktischen Teil: