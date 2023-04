Brennender Akku in Bozner Wohnung

Bozen – Ein Lithium-Ionen-Akku ist heute in Bozen in Brand geraten. Beim Hantieren war einem Handwerker durch eine Manipulation ein Akku in Flammen aufgegangen. Der Mann warf den brennenden Akku daraufhin aus dem Fenster im ersten Stock seines Hauses in der Piacenzastraße. Anschließend konnte er das Feuer mit einem Gartenschlauch löschen. Die Berufsfeuerwehr Bozen kühlte den noch heißen Akku in einem Eimer mit Wasser, um ein erneutes Entflammen zu verhindern.

Im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr Bozen.