Brenner: Im Zug aus München wurde er nervös

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am vergangenen Samstag am Brenner einen seit Längerem gesuchten Mann festgenommen. Ordnungshüter des Polizeikommissariats Brenner kontrollierten im Rahmen von Grenzüberprüfungen gegen illegale Migration und Drogenhandel die Passagiere eines internationalen Zuges aus München.

Dabei fiel den Polizisten ein Mann auf, der sich beim Erblicken der uniformierten Beamten unauffällig entfernen wollte. Der 35-jährige Tunesier, der keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde zur Identitätsfeststellung ins Kommissariat gebracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen ihn seit 2023 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravenna vorlag.

Der Mann war zu einer Gesamtstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden – wegen mehrfachen schweren Diebstahls, darunter auch Einbrüche in Wohnungen in der Emilia-Romagna. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Gesuchte festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Bozen überstellt, wo er nun seine Strafe verbüßt.