Brennerautobahn: Stauwarnung Richtung Süden

Bozen – Auch am heutigen Sonntag herrscht auf Südtirols Hauptdurchzugsstraßen noch starker Rückreiseverkehr.

Am frühen Vormittag war die Situation noch relativ ruhig. Im Laufe des Tages dürfte der Reiseverkehr aber zunehmen.

Auf der Brennerautobahn in Richtung Süden wurde eine Stauwarnung ausgegeben. Sie gilt den ganzen Tag über bis 18.00 Uhr. Auch auf der Pustertaler Straße in Richtung Brixen und von Gröden in Richtung Autobahn ist mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

Allein gestern wurden auf der A22 zwischen Bozen und Affi 40.000 Fahrzeuge gezählt.

Laut den Angaben der Brennerautobahn dürften damit die stärksten Reisewellen für den Jänner hinter uns liegen. An den kommenden Wochenenden wird nur mehr mit “starkem” Verkehrsaufkommen gerechnet.