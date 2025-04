Brenzlige Situation auf der Brennerstaatsstraße

Von: luk

Bozen – Zu einer äußerst brenzligen Situation ist es vor einigen Tagen auf der Brennerstaatsstraße kurz nach der Virglbrücke in Bozen gekommen.

Wie die Carabinieri mitteilen, ging ein Notruf von einem Autofahrer ein: Er meldete eine orientierungslose Person, die sich mitten auf der Fahrbahn in nördliche Richtung bewegte.

Der Streifenwagen der Carabinieri war unmittelbar zur Stelle, was auch bitternötig war: Sie trafen einen jungen Mann an, der volltrunken und ohne klares Ziel auf der stark befahrenen Straße umhertorkelte. Er brachte damit sich selbst aber auch den Verkehr in Gefahr.

Die Exekutivbeamten sammelten den 22-jährigen Südamerikaner ein und brachten ihn in die Kaserne in der Dantestraße. Die Identifizierung gestaltete sich jedoch schwierig, da der Mann keine Dokumente bei sich trug und auch nicht in der Datenbank aufschien. Zudem zeigte er sich wenig kooperativ.

Als er auch noch einen Carabiniere wegstieß, wurde er wegen Widerstands verhaftet. Er wurde zudem wegen öffentlicher Trunkenheit angezeigt. Auch wegen seines Aufenthalts in Italien ohne gültige Aufenthaltserlaubnis muss er sich verantworten.