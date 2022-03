Brixen: 21-Jährige wegen Diebstahl und Drogenhand verhaftet

Brixen – Die Polizei hat am heutigen Dienstag eine 21-jährige Brixnerin aufgrund eines Vollstreckungsbefehls der Bozner Staatsanwaltschaft verhaftet.

Ihr werden erschwerter Diebsthal und der Handel mit zum Teil auch harten Drogen vorgeworden. Die junge Frau wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, vier Monaten und 21 Tagen verurteilt.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Brixen verschärfte Kontrollen durchgeführt. Verstärkung erhielten die Beamten am Freitag von der Kriminalabteilung aus Mailand und einer Hundestaffel der Finanzpolizei. Insgesamt wurden 197 Personen überprüft, einige davon waren in der Vergangenheit bereits in Konflikt mit dem Gesetz geraten.

Die Polizei patroulierter unter anderem in den Rappanalgen, im Alois Pupp-Park und in Milland. Rund ein Dutzend öffentlicher Lokale wurden überprüft.

Am Zugbahnhof ist die Hundestaffel auf zwei Jugendliche – einen Italiener und einen Albaner – aufmerksam geworden. Einer der beiden war noch minderjährig. Insgesamt wurden zwei Gramm Haschisch sichergestellt. Auch in der Nähe vom Forum wurde ein Jugendlicher aus Ghana mit einer geringen Menge an Haschisch erwischt.

Die Polizei hat außerdem rund 100 Fahrzeuge überprüft.