Brixen: Brand auf der Höhe vom Kinderdorf

Brixen – In Brixen ist am Dienstag gegen 6.00 Uhr in der Früh die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt.

Auf der Höhe vom Kinderdorf ist es zu einem Brand im Freien gekommen.

Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch die Behörden standen im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.