Brixen: Fünf Verletzte bei Crash im Umfahrungstunnel – VIDEO

#EINSATZINFO: FF Brixen – 14.05.23 – 16:03 – Verkehrsunfall mit Entstehungsbrand mit zwei beteiligten Fahrzeugen bei der Mittelzufahrt vom Umfahrungstunnel Brixen. Der Rettungsdienst mit Notarzt nahm die Erstversorgung der verletzten Personen vor. Die Feuerwehrleute konnten den Entstehungsbrand rasch löschen und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle – im Einsatz mit FF Vahrn, Weißes Kreuz, Rotes Kreuz, Notarzt und Behörden 🎥 Fabio de Villa / Alto Adige #Infointervento: VVF Bressanone – 14.05.23 – 16:03 – incidente stradale tra due veicoli con principio di incendio all'ingresso centrale della galleria di Bressanone. Le persone ferite sono state dapprima assistite dal personale di soccorso presente e successivamente trasportate all’ospedale. I VVF hanno prontamente spento le fiamme, supportato gli operatori sanitari e sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale – in intervento con croce bianca, croce rossa e forze dell'ordine.

