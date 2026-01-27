Brixen: Mann belästigt Gäste in Disco

Von: luk

Brixen – Ein nächtlicher Einsatz der Carabinieri hat in den vergangenen Tagen in einer Diskothek in Brixen für ein rasches Ende gesorgt. Ein 36-jähriger Mann wurde angezeigt, nachdem er Gäste belästigt hatte. Außerdem führte er ein Messer bei sich.

Die Carabinieri der Station Vintl waren im Rahmen eines gezielten Kontroll- und Präventionsdienstes in Bereichen der Jugend- und Nachtkultur unterwegs, als sie zum bekannten „Club Max“ gerufen wurden. Dort war der Mann laut der Behörde zuvor vom Sicherheitspersonal des Lokals hinausbegleitet worden, weil er andere Besucher störte.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann gefährliche Gegenstände mit sich führen könnte, führten die Einsatzkräfte eine Personenkontrolle durch. Dabei fanden die Exekutivbeamten ein kleines Klappmesser, das der Mann bei sich trug. Das Messer wurde umgehend sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wurde Anzeige wegen unerlaubten Führens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen erstattet.