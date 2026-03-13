Aktuelle Seite: Home > Italien > Tippfehler beim Zug-Abo wird zur Kostenfalle
Student soll über 650 Euro Strafe zahlen

Tippfehler beim Zug-Abo wird zur Kostenfalle

Freitag, 13. März 2026 | 08:34 Uhr
Zug leer Bahn sym
Pexels
Schriftgröße

Von: luk

Venedig – Ein einfacher Eingabefehler beim Online-Kauf eines Zugabonnements hat für einen Studenten aus Mestre hohe Kosten verursacht. Weil sein Vater beim Kauf des dreimonatigen Zug-Abos versehentlich sein eigenes Geburtsdatum statt jenes des Sohnes eingab, verhängte Trenitalia mehrere Strafen.

Bei einer Kontrolle im Regionalzug von Padua nach Mestre erklärte der Student den Fehler sofort der Zugbegleiterin. Diese akzeptierte die Erklärung jedoch nicht und stellte zunächst eine Strafe von 270 Euro wegen „versuchten Missbrauchs“ aus.

Am Bahnhof Mestre wurde der Vorfall noch komplizierter: Die Kontrolleurin erklärte, das Protokoll sei falsch ausgefüllt worden und der Student müsse im Zug bleiben und bis Venedig weiterfahren, wodurch er einen Zahnarzttermin verpasste. Dort erhielt er schließlich eine zweite Strafe von 493,72 Euro. Zusammen mit 155,50 Euro für ein neues korrektes Abo belaufen sich die Kosten auf mehr als 650 Euro.

Die Familie hat gegen die Strafen Einspruch eingelegt. Die Mutter des Studenten, selbst Anwältin, kündigte rechtliche Schritte an. Ein einfacher Eingabefehler dürfe nicht zu derart hohen Sanktionen führen, argumentiert sie.

Trenitalia teilte mit, eine interne Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet zu haben, um mögliche Fehler im Kontrollverfahren zu prüfen.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
91
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
56
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
47
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
45
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
39
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 