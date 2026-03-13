Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mit dem Baseballschläger im Kofferraum unterwegs
33-Jähriger in Mühlbach angezeigt

Mit dem Baseballschläger im Kofferraum unterwegs

Freitag, 13. März 2026 | 09:37 Uhr
13.03.2026
Carabinieri
Von: mk

Mühlbach – Die Carabinieri der Station in Mühlbach haben in den vergangenen Tagen einen 33-Jährigen Mannes wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt. Der Mann hatte einen 55 Zentimeter langen Baseballschläger im Kofferraum.

Der 33-Jährige war im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Steuer seines Wagens aufgehalten worden. Der Mann mit Migrationshintergrund, der in Franzensfeste wohnt, ist bisher nicht vorbestraft. Trotzdem weckte sein auffallend nervöses Verhalten das Misstrauen der Ordnungshüter.

Die Carabinieri entschieden sich daraufhin, das Fahrzeug einer genaueren Durchsuchung zu unterziehen. Die Vermutung der Beamten bestätigte sich prompt: Unter den Bodenmatten des Kofferraums verborgen entdeckten sie den hölzernen Schläger.

Da der Fahrer keinerlei plausible Rechtfertigung für den Besitz oder den Transport des Gegenstands vorbringen konnte, wurde der Baseballschläger beschlagnahmt. Der 33-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

