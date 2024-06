Brixen: Polizei kontrolliert “School Out”-Feiern

Von: luk

Brixen – In der Nacht auf Freitag führten die Polizeibehörden eine umfangreiche Kontrollaktion in Brixen anlässlich des „School Out“-Events durch. Diese Veranstaltung am Ende des Schuljahres ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Der Einsatz wurde gemeinsam von den Carabinieri, der Staatspolizei und der örtlichen Polizei durchgeführt.

Die Operation hatte als Hauptziel, Sicherheit und Gesetzestreue während der Festlichkeiten zu gewährleisten. Mit einem erheblichen Einsatz von Personal und Ressourcen überwachten die Ordnungskräfte die zentralen Bereiche der Stadt, einschließlich der Haupttreffpunkte der Jugendlichen wie Plätze, Parks und Nachtlokale.

44 Exekutivbeamte und 18 Streifenwagen standen im Einsatz. Besonderes Augenmerk wurde dem Bahnhof, dem Zentrum, dem Lido-Park und der Disco Max geschenkt. 22 Fahrzeuge, 18 Lokale und 150 Personen wurden überprüft. Auch ein Drogenspürhund war vor Ort. Glücklicherweise, so die Carabinieri, sei nur bei einem Jugendlichen aus Bozen eine kleine Dosis an Rauschmitteln entdeckt worden. Er wurde als Konsument gemeldet. Der Rettungsdienst musste einige Fälle von Trunkenheit behandeln.

“Dank der Professionalität aller Ordnungshüter und der starken Präsenz der Einsatzkräfte verlief die Nacht ruhig und ohne Zwischenfälle. Diese umfangreiche Kontrollaktion zeigt eindrucksvoll, wie die Zusammenarbeit verschiedener Ordnungskräfte zur Sicherheit und Einhaltung der Regeln beitragen kann, auch bei Veranstaltungen mit hohem Risiko. Die Behörden werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Festlichkeiten und Versammlungen in einer Atmosphäre von Ruhe und Sicherheit stattfinden können”, so die Carabinieri.