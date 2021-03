Brixen: Verkehrsunfall bei der Umfahrung

Brixen – In Brixen ist es am Mittwoch in der Früh zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Bei der Einfahrt der Brixner Umfahrung prallten ein Lkw und ein Pkw zusammen. Glücklicherweise verlief der Unfall kurz nach 6.00 Uhr glimpflich. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und die Pkw-Fahrerin – eine 57-jährige Frau aus Südtirol – verletzte sich leicht.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz und die Carabinieri.