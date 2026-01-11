Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brixnerin stirbt auf Teneriffa
Rückflug in die Heimat war nicht mehr möglich

Brixnerin stirbt auf Teneriffa

Sonntag, 11. Januar 2026 | 10:56 Uhr
Laura Bernardini
Alto Adige/Fabio De Villa
Von: mk

Brixen – Die Nachricht vom Tod der 46-jährigen Laura Bernardini sorgt in Brixen und Borgo Valsugana für tiefe Betroffenheit. Die gebürtige Brixnerin erlag am Samstag in einem Krankenhaus auf Teneriffa einer schweren Krebserkrankung.

Bernardini war vor drei Jahren mit ihrem Lebenspartner Diego und ihrem Sohn Elia nach Teneriffa ausgewandert, um sich ein neues Leben aufzubauen. Zuvor hatte sie für längere Zeit in Borgo Valsugana gelebt, wo sie als engagierte Tierliebhaberin war. Auch beruflich befasste sie sich mit Tieren, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Nach einer plötzlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands war ein Tumor im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden. Da ihr Zustand keinen Linienflug erlaubte, initiierten Freunde eine Spendenaktion für einen 40.000 Euro teuren medizinischen Rücktransport. Nun ist die 46-Jährige jedoch ihrer schweren Krankheit erlegen.

Die Angehörigen befinden sich auf Teneriffa und koordinieren derzeit die Rückführung des Leichnams. In ihrer Heimat erinnern zahlreiche Weggefährten in emotionalen Nachrufen an die lebensfrohe junge Mutter.

Bezirk: Eisacktal

