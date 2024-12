Broschüre zu Liebe und Sexualität im Alter neu aufgelegt

Von: Ivd

Bozen – Im Vorjahr haben das Landesamt für Senioren und Sozialsprengel und der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) in einer gemeinsamen Sensibilisierungskampagne zum Thema “Liebe und Sexualität im Alter” informiert. Neben einer Tagung und Filmabenden wurde dabei auch eine Broschüre herausgegeben, die nun in der zweiten Auflage aufliegt.

“Liebe und Sexualität kennen kein Alter. Es ist ein Thema, das wir als etwas Natürliches beachten sollten, das zum menschlichen Leben dazugehört”, hebt Martina Ladurner, Präsidentin des VdS hervor. Mit der Broschüre wolle man über unterschiedliche Aspekte informieren und dazu anregen, sich mit dem Thema befassen. Unterstützt wird dies auch von Gesundheitslandesrat Hubert Messner und Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. Die beiden Regierungsmitglieder plädieren für einen vorurteilsfreien Umgang mit dem Thema, da es dazu beitragen könne, dass jeder Mensch – unabhängig vom Alter – ein selbstbestimmtes, gutes und aktives Leben zu führen.

Die Broschüre geht auf mehrere Aspekte des Themas ein, klärt Begrifflichkeiten und regt dazu an, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Erhältlich ist das neuaufgelegte Infoheft nun auch in den Praxen der Hausärzte. Neu hinzu kommen in den nächsten Tagen auch viele Hausarztpraxen. Zudem kann die Broschüre online auf der Webseite www.sexualitaet-im-alter.bz.it heruntergeladen werden.