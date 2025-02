Bruneck: „Puka Naka“ muss für 15 Tage schließen

Von: luk

Bruneck – Das Nachtlokal „Puka Naka“ im Zentrum von Bruneck muss für 15 Tage seine Türen schließen. Die Carabinieri vollzogen am Freitagmorgen die Anordnung des Quästors von Bozen, Paolo Sartori, nachdem das Lokal seit August 2023 immer wieder wegen gewalttätiger Zwischenfälle in den Fokus der Polizei geraten war. Die Sperre geht auf einen Antrag der örtlichen Carabinieri zurück, die allein in den letzten Monaten zu 16 Vorfällen rund um das Lokal ausrücken mussten.

Ausschreitungen, Schlägereien und Lärmbelästigung

Grund für die Maßnahme sind zahlreiche Auseinandersetzungen unter Gästen sowie Konflikte mit dem Sicherheitspersonal, bei denen es wiederholt zu Verletzungen kam. Anwohner beschwerten sich zudem über nächtlichen Lärm. Besonders gravierend war laut Carabinieri ein Vorfall in der Nacht zum 1. Dezember 2024: Innerhalb von nur 30 Minuten kam es zu zwei heftigen Angriffen, in die eine Gruppe junger Männer albanischer Herkunft (zwischen 20 und 25 Jahren) sowie Türsteher des Lokals verwickelt waren.

Dank Videoaufnahmen und Zeugenaussagen konnten die Carabinieri den Tathergang rekonstruieren und fünf Personen wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung, unerlaubtem Waffenbesitz und gefährlicher Handlungen anzeigen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Ermittler zudem eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole (Modell 92, Kaliber 9mm) ohne den gesetzlich vorgeschriebenen roten Sicherheitsaufsatz – sie war bei der Auseinandersetzung demonstrativ vorgezeigt worden.

Mit der vorübergehenden Schließung des „Puka Naka“ soll die öffentliche Sicherheit in der Umgebung des Lokals wiederhergestellt werden.