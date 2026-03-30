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Er bewegt sich wieder

Buckelwal vor deutscher Ostseeküste schwimmt wieder

Montag, 30. März 2026 | 22:24 Uhr
Er bewegt sich wieder
APA/APA/dpa/DANIEL MÜLLER
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Von: APA/dpa

Der Buckelwal vor der deutschen Ostseeküste hat sich Montagabend nach Angaben des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern bewegt. Es sei allerdings noch nicht klar, in welche Richtung er schwimme, sagte ein Ministeriumssprecher. Der Umweltorganisation Greenpeace zufolge schwamm das Tier zunächst Richtung Hafen. Der Rettungseinsatz dauert aber weiter an. Der Wal liegt seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wird von Schaulustigen abgeschirmt.

Montagnachmittag hatten Wissenschafter, Umweltschützer und der Umweltminister des Landes, Till Backhaus, bereits versucht, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Das Tier habe auf die Annäherung des Boots reagiert, sagte ein Ministeriumssprecher. Auch habe das Tier agiler als zuvor gewirkt.

Nach der Aktion Montagnachmittag hatte unter anderem das Ministerium mitgeteilt: “Da wir in den nächsten Stunden mit weiter steigendem Wasserstand rechnen können, verbessert sich die Möglichkeit für den Wal, aus eigenem Antrieb seine Liegeposition zu verlassen.”

Tier in Stellnetz verfangen

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht auf 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht auf Freitag gelang es dem Wal, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Laut Umweltministerium ist der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs. Laut der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hatte sich das Tier in einem Stellnetz verfangen.

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