Burggrafenamt: Reibungsloser Ablauf in den Teststationen

Meran – Ab morgen, Montag 22. Februar 2021 ist der Nachweis eines negativen Testergebnisses bei Einreise und Verlassen der vier Gemeinden Meran, Riffian, St. Pankraz und Moos i.P. Pflicht.

In den eigens eingerichteten Teststationen verläuft derzeit alles nach Plan. Das teilt der Sanitätsbetrieb mit. Die Nachfrage an den eigens eingerichteten Teststationen sei am heutigen Sonntag groß; trotzdem verlaufe alles nach Plan.

In Meran wurden zwei Testsstationen eingerichtet, eine mit acht Testlinien im Schulzentrum in der Karl-Wolf-Straße, eine im ehemaligen “Dopolavoro”-Gebäude in Sinich mit vier Testlinien.

Bei dieser Gelegenheit erinnert der Sanitätsbetrieb, dass Kinder unter sechs Jahren von der Testpflicht befreit sind.

Die Tests können kostenlos in Anspruch genommen werden, wenn die dafür notwendige Eigenerklärung abgegeben wird.

Es wird ersucht, diese Erklärung nach Möglichkeit bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen.