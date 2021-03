Burgstall: Video zeigt Großbrand vor einem Jahr

#ThrowBackSaturday 06.03.20 Heute vor einem Jahr kam es in einem Metzgereibetrieb in Burgstall zu einem Großbrand, bei dem drei Tage lang über 700 Einsatzkräfte von 34 Feuerwehren vom Bezirk Meran und Bozen gemeinsam mit Berufsfeuerwehr, Privatfirmen, Weißes Kreuz, Bürgermeister, Technikern und Bezirksfunktionären im Einsatz standen. ThrowBackSaturday 06.03.20 grande incendio presso una macelleria a Postal dove erano impegnati per tre giorni oltre 700 persone di 34 diversi corpi dei distretti di Merano, Bolzano e il corpo permanente di Bolzano.

