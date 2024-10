Cannabisplantage in Altrei entdeckt

Von: luk

Altrei – Im Zuge gezielter Ermittlungen haben die Carabinieri der Station Truden im Naturpark, unterstützt von der Hundestaffel der Carabinieri aus Leifers, eine illegale Cannabisplantage entdeckt und fünf Kilogramm getrocknete Cannabisblüten sichergestellt.

Aufgrund von Hinweisen der Carabinieri aus Truden und Molina di Fiemme konnte im Gemeindegebiet von Altrei ein Gewächshaus lokalisiert werden, in dem Cannabispflanzen gezüchtet wurden. Nach gezielten Überwachungsmaßnahmen in der Umgebung führten die Exekutivbeamten unter Koordination der Staatsanwaltschaft Bozen am 8. Oktober eine Hausdurchsuchung durch.

Dabei stießen die Ermittler auf fünf Kilogramm Cannabisblüten, die sich in der Trocknungsphase befanden. Diese wurden sofort beschlagnahmt. Die Blüten, die noch einen hohen Wassergehalt aufweisen, werden im Labor der Carabinieri in Leifers chemisch analysiert, um die Konzentration des Wirkstoffes THC zu bestimmen.

Die Justizbehörden wurden über den Vorfall informiert und haben Anzeige gegen die Besitzerin des Gewächshauses erstattet. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um nach Abschluss des Trocknungsprozesses die genaue Menge des Wirkstoffs in den beschlagnahmten Blüten zu bestimmen.