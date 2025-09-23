Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri heben Drogenumschlagplatz in Meran aus
50 Gramm Koks beschlagnahmt

Carabinieri heben Drogenumschlagplatz in Meran aus

Dienstag, 23. September 2025 | 10:04 Uhr
Drogen Meran
Carabinieri


Von: luk

Meran – Die Carabinieri in Meran haben einen Drogenumschlagplatz ausgehoben. Bei einem Einsatz beschlagnahmten die Beamten rund 50 Gramm Kokain, nahmen einen 24-jährigen Mann fest und zeigten zwei weitere Verdächtige an.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Kontrolle eines 41-Jährigen, bei dem mehrere verkaufsfertige Dosen Kokain gefunden wurden. In den darauffolgenden Tagen konnten die Ermittler auch seinen 39-jährigen Komplizen beobachten und anhalten. Beide Männer führten Kokain für den Straßenverkauf mit sich.

Schließlich führte die Spur zu einem 24-jährigen Meraner, in dessen Wohnung die Carabinieri rund 30 Gramm Kokain in Einzeldosen sowie eine Präzisionswaage sicherstellten. Er soll das Rauschgift gelagert haben, während die beiden Älteren im Vertrieb tätig waren.

Der 24-Jährige wurde festgenommen und steht unter Hausarrest. Seine beiden mutmaßlichen Mittäter – ebenfalls italienische Staatsbürger aus Meran – wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Bezirke

Burggrafenamt

