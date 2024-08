Carabinieri in Bozen entdecken Indoor-Drogenplantage

Von: luk

Bozen – In einer erfolgreichen Anti-Drogen-Operation haben die Carabinieri in Bozen kürzlich eine Indoor-Marihuana-Plantage entdeckt und den verantwortlichen Besitzer angezeigt. Der Fall kam ins Rollen, als ein Bürger nach einem Wohnungseinbruch in Bozen, bei dem Wertgegenstände im Wert von über 20.000 Euro gestohlen wurden, Anzeige erstattet hatte.

Der Geschädigte verdächtigte einen Bekannten und wandte sich an die Carabinieri, die daraufhin eine umfassende Untersuchung einleiteten. Diese Ermittlungen führten schließlich zu einer Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen.

Die Beamten fanden dort eine professionell ausgestattete Indoor-Plantage zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen. Etwa ein Kilogramm Marihuana sowie diverses Equipment, darunter UV-Lampen, Erde, Töpfe und Belüftungssysteme, wurden sichergestellt.

Der Verdächtige wurde wegen mehrerer Delikte, darunter Diebstahl, Hehlerei und unerlaubter Drogenproduktion, zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen werden fortgeführt.