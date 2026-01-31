Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri schließen Lokal in Brixner Altstadt
Öffentliche Sicherheit

Carabinieri schließen Lokal in Brixner Altstadt

Samstag, 31. Januar 2026 | 11:27 Uhr
Cara Brixen zu Fuß
Carabinieri
Von: mk

Brixen – Die Carabinieri haben einen Gastbetrieb im Herzen der Brixner Altstadt zwangsweise geschlossen. Die Aussetzung der Betriebslizenz wurde am 22. Januar 2026 vom Quästor in Bozen auf Grundlage von Artikel 100 des staatlichen Sicherheitsgesetzes verfügt.

Die Carabinieri hatten im Zuge intensiver Beobachtungen schwerwiegende Mängel in der Betriebsführung und Sicherheit festgestellt und dokumentiert. Außerdem lagen zahlreiche Meldungen gegen das Lokal vor.

Im Zuge gezielter Kontrollen konnten die Ordnungshüter feststellen, dass in dem Lokal regelmäßig Personen mit Vorstrafen wegen Gewalt sowie Drogen- und Eigentumsdelikten verkehrten. Außerdem soll es zum Ausschank von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 18 Jahren gekommen sein.

Die Carabinieri kündigen an, ähnliche Kontrollen mit unvermindertem Nachdruck fortzusetzen.

Bezirk: Eisacktal

