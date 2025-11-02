Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri sorgen in Bozen für sicheres Halloween
Acht Streifen im Einsatz

Carabinieri sorgen in Bozen für sicheres Halloween

Sonntag, 02. November 2025 | 12:07 Uhr
halloween 2025
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – An Halloween haben die Carabinieri in Bozen mit einem verstärkten Aufgebot für einen sicheren Abend gesorgt. Insgesamt hielten acht Streifen der Bozner Kompanie sowie Stationen und des Einsatzdienstes die Lage unter Kontrolle, während zahlreiche Partys und Feiern in der Stadt und den umliegenden Gemeinden über die Bühnen gingen.

Unter dem Motto „Nicht nur Süßes oder Saures, sondern auch Sicherheit für die Kleinsten“ patrouillierten die Carabinieri in Parks, Plätzen, Wohngebieten und belebten Straßen, wo viele Familien und Kinder unterwegs waren, um mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ an Haustüren anzuklopfen.

Parallel dazu wurden Verkehrskontrollen sowie Razzien bei Lokalen und Treffpunkten Jugendlicher durchgeführt, um Alkoholmissbrauch, Lärmbelästigungen oder Sachbeschädigungen vorzubeugen.

Die deutlich sichtbare Präsenz der Carabinieri zeigte offenbar Wirkung und trug maßgeblich dazu bei, dass die Feierlichkeiten ruhig und geordnet verliefen. Der Abend verlief weitgehend ohne Zwischenfälle – und manch einer, der vielleicht ein Bier zu viel hatte, entschied sich angesichts des großen Aufgebots an Ordnungshütern lieber, nach Hause zu gehen, um unangenehme Folgen zu vermeiden.

Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch bei uns im konitnentalen Europa. Nicht nur wegen des mutmaßlich heidnischen Ursprungs oder der Kommerzialisierung des Abends vor Allerheiligen sind die Feierlichkeiten umstritten. Im Zuge der Streiche und des Alkoholkonsums kommt es auch immer wieder zu Ruhestörungen, Belästigungen und Vorfällen von Vandalismus vergleichbar mit anderen Unruhnächten wie in der Walpurgisnacht, am Krampustag, zu Silvester oder den Rauhnächten in manchen Gegenden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
55
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
53
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
48
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
33
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
30
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 