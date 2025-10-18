Carabinieri verhaften gesuchten Straftäter in Vahrn

Von: fra

Vahrn – Die Carabinieri von Brixen haben in Vahrn einen 35-jährigen Mann festgenommen, der von den Justizbehörden in Genua wegen eines Diebstahls an einer 90-jährigen Frau gesucht wurde. Der Haftbefehl gilt landesweit, der Mann muss eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, zehn Monaten und fünf Tagen verbüßen.

Der Einbruch hatte sich im Dezember 2024 in Sestri Levante (Provinz Genua) ereignet. Dabei wurden der 90-jährigen Frau Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 5.150 Euro entwendet. Dank der sofortigen Intervention der Polizei konnte damals die gesamte Beute sichergestellt werden. Nach seiner Verurteilung entzog sich der Mann jedoch der Justiz, verließ die Region Ligurien und tauchte in Südtirol unter.

Die Festnahme des Verurteilten in Brixen, weit entfernt vom Ort des Verbrechens, unterstreicht die Effektivität der kontinuierlichen Sicherheitskontrollen durch die Carabinieri, insbesondere zum Schutz der besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen. Nach Abschluss der erforderlichen Formalitäten wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Bozen gebracht und steht dort den Behörden zur Verfügung.