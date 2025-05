Carabinieri zu Besuch im Kindergarten

Von: mk

Nals – Große Aufregung gab es kürzlich im deutschen Kindergarten in Nals: Die Carabinieri der Station Terlan waren zu Besuch. Der Termin ist Teil der jährlichen Kampagne zur „Verbreitung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit“ – einem Projekt, das den Carabinieri besonders am Herzen liegt und bei dem sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene erhebliche Ressourcen investiert werden. Ziel ist es, auch mit jüngeren Generationen in Kontakt zu treten und das Vertrauen in die Ordnungskräfte zu stärken.

Im Rahmen der Treffen, die in ganz Südtirol stattfinden, werden Alltagsthemen behandelt, die für Kinder und Jugendliche relevant sind.

Der Besuch vor einigen Tagen bot den Kindern einen ersten, direkten Kontakt mit den örtlichen Carabinieri, deren Aufgabe es ist, in der Umgebung darüber zu wachen, dass Recht und Ordnung eingehalten werden.

Die Kinder durften ihrer Neugier freien Lauf lassen und Fragen stellen, auf dies sie auch Antwort erhielten. Außerdem durften sie ins Dienstfahrzeug steigen und sie kamen in Berührung mit der Ausrüstung der Carabinieri.

Begeistert überreichten die Kleinen den Carabinieri am Ende des Treffens eine Zeichnung als Dankeschön.