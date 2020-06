Castelfeder: Drei Lämmer von freilaufenden Hunden gerissen

Montan – Im Weidegebiet und Biotop Castelfeder bei Montan haben freilaufende Hunde innerhalb von drei Tagen drei Lämmer gerissen, schreibt das Tagblatt Dolomiten. Das Gelände wird auch von Besuchern als Naherholungszone genutzt.

„Es ist einfach unglaublich und äußerst bedauerlich, dass es immer wieder zu solchen rücksichtslosen Vorfällen zum Schaden der Weidetiere in Castelfeder kommt. Wir werden in Zusammenarbeit mit der Forststation Neumarkt die Kontrollen verstärken“, so die Montaner Bürgermeisterin Monika Delvai Hilber.

