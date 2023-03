Christiane Maria Engl ist gefunden worden

Terenten – Die Suche nach Christiane Maria Engl aus Terenten ist beendet. Die 43-jährige Frau, die seit Montag als vermisst galt, ist in Peschiera am Gardasee aufgefunden worden.

Die Frau musste ersten Informationen zufolge in ein Krankenhaus in Peschiera gebracht werden. Ihr Ehemann wurde bereits telefonisch verständigt.

Er hatte sich am Montagabend an die Station der Carabinieri in Brixen gewandt.

Die Frau hatte offenbar am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr ohne ihr Handy das Haus verlassen und ist mit ihrem Auto des Typs VW Golf V davongefahren. Ihren Angehörigen hatte sie erklärt, sie wolle nach Bruneck ins Krankenhaus zu einer ärztliche Visite. Dort soll sie allerdings nie angekommen sein und sie hatte offenbar auch keinen Termin vereinbart.

Stattdessen wurde ihr schwarzer Pkw auf dem Bahnhofsparkplatz in Franzensfeste gefunden.

Zuvor hat es offenbar keinerlei Streit innerhalb der Familie gegeben. Allerdings war die Frau Anfang Februar bereits einmal verschwunden. Anschließend hatte sie ihre Familie kontaktiert und erklärt, sie habe sich nach Innsbruck begeben. Doch diesmal hatten die Bekannten in Innsbruck nichts von ihr gehört.

Nun darf die Familie der 43-Jährigen aufatmen.