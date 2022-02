Corona-Demo in Bruneck: Abweichende Teilnehmerzahl aber friedlicher Verlauf

Nächster Protest wieder in Bozen

Bruneck – Bei einer Coronademo am vergangenen Samstag in Bruneck sollen zwischen 3.000 und 5.000 Teilnehmer mitgelaufen sein. Die offiziellen Zahlen weichen jedoch von dieser Angabe weit ab.

Jürgen Wirth Anderlan, der sich zuletzt an die Spitze der Proteste gegen die Coronamaßnahmen gesetzt hat, schreibt auf seiner Facebook-Seite, dass rund 5.000 Teilnehmer durch Bruneck spaziert seien. Die Tageszeitung Alto Adige berichtet immerhin von 3.000 Demonstranten.

Die Polizeibehörden, die ebenfalls nur eine Schätzung abgeben können, sprechen jedoch von rund 500 “Spaziergängern” – ein gewaltiger Unterschied zu der von den Organisatoren abgegebenen Zahl.

Die Demonstration am Samstag in Bruneck war jedenfalls ordnungsgemäß bei der Quästur angemeldet und genehmigt worden. Sie verlief auch friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Teilnehmer sprachen sich gegen die Impfung und die Coronamaßnahmen aus. Die Polizei hielt sich zurück, auch wenn weder Masken getragen, noch Abstände eingehalten wurden.

Am kommenden Samstag – das kündigt Jürgen Wirth Anderlan auf seiner Facebookseite an – wird es in Bozen eine Fortsetzung der Proteste geben.