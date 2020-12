Corona: Eine Neuinfektion an italienischen Bildungseinrichtungen

Grundschule in Salurn betroffen

Sanurn/Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute einen neuen Infektionsfall an der Grundschule “Giuseppe Verdi” in Salurn.

Eine Gruppe des Kindergartens “Bambi” in Bozen wurde bis zum 5. Dezember in Quarantäne überstellt.

Auch am Kindergarten “Girasole” in Bozen wurde für eine Gruppe die Quarantäne verhängt, die am 9. Dezember endet.