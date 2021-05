Corona-Impfung: In Kürze auch Ü-30-Jährige an der Reihe

Bozen – Die Impfkampagen in Südtirol nimmt weiter an Fahrt auf. Nur eine Woche nach der Altersgruppe der Über-50-Jährigen konnten sich die Über-40-Jährigen für eine Impfung anmelden. Geht es nach Landesrat Thomas Widmann könnten bald schon die Über-30-Jährigen an der Reihe sein.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, möchte er bis zur Wochenmitte die Anmeldungen für diese Altersgruppe ermöglichen. Voraussetzung sei natürlich, dass genügend Impfstoff geliefert wird. Ist das nicht der Fall, dann sollen die Ü-30-Jährigen spätestens in der darauffolgenden Woche für die Corona-Impfungen zugelassen werden.

General Francesco Paolo Figliuolo, Sonderbeauftragter für den Covid-19-Notstand, hat bei seinem Besuch in Bozen vor wenigen Tagen versichert, dass die wöchentlichen Impfstofflieferungen in Kürze verdoppelt werden. Dann sollen auch 50.000 und mehr Impfungen pro Woche möglich sein. Derzeit werden in Südtirol rund 25.000 Nadelstiche pro Woche gesetzt.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia