Coronavirus: 16 weitere Todesfälle in Südtirol

Bozen – In Südtirol scheint die Aktion “Südtirol testet”, bei der rund 350.000 Menschen für einen Coronatest vorgesehen wurden, gut angenommen zu werden. 39,2 Prozent der angesprochenen Bevölkerung nahm von Freitag bis Samstagvormittag die Möglichkeit bereits wahr und besuchten eine Teststraße in der autonomen Provinz. Dabei wurden von 137.171 Teilnehmern 1.744 Menschen positiv auf das Virus getestet. Das seien 1,3 Prozent, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

548 Neuinfektionen seit dem Vortag

Indes galten in der autonomen Provinz mit Stand Samstagvormittag 11.675 Menschen als corona-positiv. In den vergangenen 24 Stunden kamen 548 Neuinfektionen hinzu. Damit stieg der Zahl der jemals positiv Getesteten auf 20.665 an. Zudem verstarben 16 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Virus – Südtirol musste bisher 462 Todesfälle verzeichnen.

In den Spitälern wurden 311 Menschen auf der Normalstation behandelt, 39 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 139 Betroffene untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren es 112. In Südtirol wurden seit Ausbruch der Pandemie bisher 291.617 Abstriche durchgeführt.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (20. November): 2.910

Neu positiv getestete Personen: 548

Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 20.665

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 291.617

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 143.675 (+1.017)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 311

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 139

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 112 (102 in Gossensaß, 10 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 39

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 462 (+16)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.504 (darunter 9 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 43.902 (darunter 1.506 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 54.406

Geheilte Personen: 8.528 (+368); zusätzlich 1.223 (+23) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 9.751 (+391)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 858, 549 geheilt (Stand 14.11)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 32, 28 geheilt (Stand 14.11)