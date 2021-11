Coronavirus: 255 Neuinfektionen – zwei Todesfälle

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 1.518 PCR-Tests untersucht und dabei 255 Neuinfektionen festgestellt worden.

Der Sanitätsbetrieb meldet außerdem zwei Todesfälle aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus.

Von 62 Hospitalisierten benötigen vier intensivmedizinische Betreuung.

Bisher (04.11.) wurden insgesamt 680.605 Abstriche untersucht, die von 248.140 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (03.11.): 1.518

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 255

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 81.558

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 680.605

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 248.140 (+404)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.193.477

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.168

Nasenflügeltests, Stand 03.11.: 975.366 Tests gesamt, 1.457 positive Ergebnisse, davon 738 bestätigt, 375 PCR-negativ, 344 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 03.11.2021 nach Altersgruppen:

0-9: 14 = 5%

10-19: 39 = 15%

20-29: 26 = 10%

30-39: 39 = 15%

40-49: 33 = 13%

50-59: 44 = 17%

60-69: 25 = 10%

70-79: 20 = 8%

80-89: 11 = 4%

90-99: 4 = 2%

Gesamt: 255 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 58

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 7

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 4

Verstorbene: 1.207 (+2)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3.762

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 148. 981

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 152.743

Geheilte Personen insgesamt: 78.853 (+100)

Daten zur Lage in den Schulen in Südtirol (alle Schultypen und Schulstufen)

Positive Fälle von 1. – 31.10.:

Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 350

Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 53

Quarantänemaßnahmen 01.10. – 31.10.:

Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 194

Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 105

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia