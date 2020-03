Coronavirus: 41 neue bestätigte Fälle – weiteres Todesopfer

350 Abstriche am Freitag analysiert

Bozen - 350 Abstriche - eine Rekordzahl an Analysen - wurden gestern im Labor für Mikrobiologie und Virologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes durchgeführt.

Bis zum späten Abend wurde bei 41 Personen eine Infektion auf Covid-19, also ein positives Testergebnis, festgestellt. Heute gehen die Auswertungen weiter. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb (Sabes) mit

Damit steigt die Gesamtzahl der in Südtirol positiv getesteten Personen auf 166 (125 gestern, 41 neue). In den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes sind bisher 74 Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion aufgenommen, davon 13 in Gossensaß. Bei insgesamt 22 aufgenommenen Patienten steht das Testergebnis noch aus. 15 wurden mittlerweile negativ getestet.

Intensivmedizinisch betreut werden zehn positiv getestete Personen.

Eine über 90-jährige Frau mit Covid-19-Infektion und schweren Vorerkrankungen ist in Meran in der Nacht auf heute verstorben.

Gestern wurde den Gemeinden des Landes die Anzahl der positiv getesteten Personen und jener, die sich in häuslicher Isolation befinden, mitgeteilt. Nicht enthalten sind die Daten von Urlaubern und eventuellen auswärtigen Arbeitskräften, die außerhalb Südtirol positiv getestet wurden.