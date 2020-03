Zweiter Corona-Todesfall in Südtirol

Bozen – Nachdem in der Nacht auf Donnerstag eine 85-jährige Seniorin mit Vorerkrankungen an den Folgen eines Corona-Infekts gestorben ist, vermeldet das Gesundheitswesen in Südtirol nun ein zweites Corona-Todesopfer. Es handelt sich dabei laut Medienberichten um einen 88-jährigen Mann. Er war infiziert und hatte eine Diabetesvorerkrankung. Sein bereits geschwächter Körper verlor den Kampf gegen das Virus am Donnerstagabend.

In ganz Italien ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf über 1.000 angestiegen. Allein am gestrigen Donnerstag gab es knapp 2.300 Neuinfizierte. 1.300 Personen haben sich indes von der durch den Erreger ausgelösten Krankheit Covid-19 erholt.

Was Südtirol angeht, gibt es (Stand Donnerstag) über 100 Infizierte. Acht davon werden auf der Intensivstation der Krankenhäuser Meran und Bozen behandelt.

Um drastischere Folgen abzuwenden, wiederholen Behörden, Politiker und Ärzte mantraartig, dass man Zuhause bleiben soll. Die Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften wird von den Ordnungshütern streng kontrolliert. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 206 Euro rechnen. Im Extremfall können auch drei Monate Haft verhängt werden. Bereits rund 2.200 Italiener wurden angezeigt, weil sie ohne einen dringenden Grund unterwegs waren. Italienweit wurden bereits über 100.000 Personen kontrolliert. Offenbar sind diese Maßnahmen auch dringend notwendig, denn bei längst nicht allen ist der Ernst der Lage in den Köpfen angekommen: In Rom wurden etwa sieben Personen festgenommen. Sie hatten in einem Park ein Kartenspiel gespielt.

Indes werden auch in Österreich die Maßnahmen immer schärfer. Neben Tirol haben nun auch die Skigebiete in Vorarlberg und Salzburg die Wintersaison vorzeitig beendet.