Coronavirus: 72 Neuinfektionen bei 1.916 Abstrichen

Bozen – In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.916 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurden 72 Neuinfektionen festgestellt. Insgesamt wurden bisher 157.398 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 83.325 Personen stammen. Diese und weitere Daten legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb heute vor.

In Südtirol sind seit Donnerstagvormittag 72 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen. Damit waren mit Stand Freitagvormittag 385 Menschen mit dem Virus infiziert, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. 2.578 Menschen konnten bisher wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb mit 292 aber unverändert.

In den Spitälern mussten noch 15 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, in der Einrichtung in Gossensaß waren 38 Erkrankte untergebracht. Zwei Betroffene benötigten eine intensivmedizinische Behandlung. Indes galten auch noch zwei Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes als infiziert. In Südtirol wurden bisher 157.398 Abstriche untersucht.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (17. September): 1.916

Neu positiv getestete Personen: 72

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 3.255

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 157.398

Gesamtzahl der getesteten Personen: 83.325 (+1.004)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 15

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 38

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 2

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.744 (darunter 64 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 17.231 (darunter 1.240 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 18.975

Geheilte Personen: 2.578 (+13); zusätzlich 907 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.485 (+13)

Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.