Coronavirus: 781 Neuinfektionen und wieder vier Tote

Bozen – In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 781 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Anzahl der jemals positiv Getesteten auf 13.126, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Sonntag mit. 4.798 Personen galten bereits wieder als genesen, um 270 mehr als am Vortag. Damit waren in der autonomen Provinz aktuell 7.987 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Indes gab es vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit verstarben bisher insgesamt 341 Personen mit oder an dem Coronavirus.

Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 303 Covid-19-Patienten versorgt, weitere 95 waren in Privatkliniken. In den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren 110 Personen untergebracht. 39 Covid-Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. In Südtirol wurden bisher 256.302 Tests durchgeführt.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (7. November): 2.998

Neu positiv getestete Personen: 781

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 13.126

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 256.302

Gesamtzahl der getesteten Personen: 130.323 (+1.072)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 303

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 95

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 110 (88 in Gossensaß, 22 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 39

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 341 (+4)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8.032 (darunter 12 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 34.282 (darunter 1.541 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 42.341

Geheilte Personen: 4.798 (+270); zusätzlich 1.056 (+4) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 5.854 (+274)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 368, 231 geheilt

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 21 (15 geheilt)