Coronavirus: Anzahl der Infektionen steigt weiterhin

Bozen - Die Auswertungen des Labors für Mikrobiologie und Virologie im Südtiroler Sanitätsbetrieb haben gestern insgesamt 40 neue Fälle von Covid-19-Infektionen ergeben.

Damit steigt die Anzahl der positiv getesteten Personen in Südtirol weiterhin an und beläuft sich mittlerweile auf 206. Die Gesamtzahl der ausgewerteten Abstriche ("campioni") beträgt 1497; getestet wurden 1087 Personen.

In den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes werden 118 Personen im Rahmen der Covid-19-Epidemie betreut. Insgesamt 65 befinden sich auf Normalstationen mit einem Nachweis auf Covid-19-Infektion; für 27 steht das Testergebnis noch aus. Von den 26 intensivmedizinisch betreuten Personen wurden 14 positiv auf Covid-19-Infektion getestet, zwölf zeigen ein negatives Ergebnis, also keine Infektion. Fünf Menschen sind mittlerweile mit Covid-19-Infektion gestorben. Alle hatten schwere Vorerkrankungen.

Der letzte Todesfall ereignete sich am gestrigen Samstag. Ein über 80-jähriger Mann aus Gröden, der positiv auf Covid-19 getestet worden war, ist im Krankenhaus Sterzing gestorben. Der gesundheitlich schwer vorbelastete Rentner war am Dienstag, 10. März in der Notaufnahme Brixen aufgenommen und in der Folge nach Sterzing verlegt worden.

In Kürze werden die Anzahl der positiv getesteten Personen und jener, die sich in häuslicher Isolation befinden, über die Internetseite des Landes Südtirol im eigens eingerichteten Bereich Coronavirus einsehbar sein.

Hier gibt es die aktualisierte Liste der Personen, die sich in häuslicher Isolation befinden, wobei die Steigerungszahl immer im Zusammenhang mit der absoluten Zahl der Bevölkerung zu sehen ist.