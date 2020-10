Coronavirus breitet sich wieder in Südtiroler Altersheimen aus

Bozen – Nun ist das Coronavirus auch wieder in den Südtiroler Altersheimen eingedrungen und trifft dabei auf vulnerable Personengruppen. Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, gibt es Fälle in Steinegg, Sarntal, Lana, Laas und in Bozen. Allein in der Villa Europa wurden 13 Infektionen festgestellt. Zwei weitere soll es im Grieserhof geben.

Dort, wo Corona-Fälle auftreten, werden Besuche eingeschränkt oder gar nicht mehr zugelassen. Soziallandesrätin Waltraud Deeg verspricht: Am Sterbebett wird immer ein Angehöriger dabei sein dürfen.

