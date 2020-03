Coronavirus: Drei Patienten auf Intensivstation

Bozen – Zwei Patienten jüngeren und mittleren Alters sowie einer über 65, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen intensivmedizinisch im Meraner Krankenhaus behandelt werden, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Bis am späten Dienstagabend wurden in Südtirol 64 Coronavirus-Fälle verzeichnet, das sind 28 mehr als noch am Montag.

In Gröden ist derzeit der höchste Prozentsatz an Infizierten zu verzeichnen, weil dort am meisten Tests durchgeführt worden sind.

