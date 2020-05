Coronavirus: Ein positiver Test bei 842 Abstrichen

Bozen – Die Zahl der in den vergangenen 24 Stunden untersuchten Abstriche beträgt 842, davon wurde eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Die Zahl der bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Personen beträgt nun 2.597. Bisher wurden insgesamt 66.247 Abstriche untersucht, die von 30.790 Personen stammen. Diese und weitere Daten teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb in gewohnter Weise auch heute (31. Mai) mit.

Auf den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden weiterhin 15 Personen versorgt.

Weitere 21 Personen, die als Verdachtsfälle gelten, werden ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.

Zwei an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten müssen weiterhin intensivmedizinisch versorgt werden. Sie werden auf der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen behandelt. Zwei weitere Südtiroler Intensivpatienten werden auf Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich versorgt.

In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 174 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen verstorben. 117 Tote haben die Südtiroler Seniorenwohnheimen gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen bleibt damit weiterhin bei 291.

In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich aktuell 397 Bürgerinnen und Bürger, 10.526 Personen wurden bereits davon befreit. Bisher waren und sind insgesamt 10.923 Südtirolerinnen und Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.

Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich bisher 234 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, davon sind 227 wieder gesund (Stand: 29.5.). Angesteckt haben sich auch zwölf Basisärzte und zwei Basiskinderärzte (alle geheilt, Stand: 29. Mai).

Als geheilt gelten in Südtirol 2179 Personen (+11 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 808 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 2987 (+14 gegenüber dem Vortag).

Die Zahlen im Überblick

Untersuchte Abstriche gestern (30. Mai): 842

Neu positiv getestete Personen: 1

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 66.247

Gesamtzahl der getesteten Personen: 30.790 (+482)

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2597 (+1)

Auf Normalstationen, in vertragsgebundenen Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen/Personen: 15

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 2

Südtiroler Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung Ausland: 2

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 21

In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 174 (+0)

In den Seniorenwohnheimen Verstorbene: 117 (+0)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 291 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 397

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 10.526

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 10.923

Geheilte Personen 2179 Personen (+11 gegenüber dem Vortag); zusätzlich 808 Personen (+3 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 2.987 (+14 gegenüber dem Vortag).

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 234 (227 geheilt, +0) (Stand: 29.05.2020)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 14 (14 geheilt) (Stand: 29.05.2020)