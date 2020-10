Coronavirus in Südtirol: 269 Neuinfektionen – die TABELLEN

Bozen – In Südtirol waren mit Stand Freitagvormittag 2.313 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 269 Neuinfektionen bei 2.824 untersuchten Abstrichen hinzu, fünf Menschen konnten im selben Zeitraum wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 296, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 112 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, elf benötigten intensivmedizinische Betreuung. 33 Infizierte waren in der Einrichtung in Gossensaß untergebracht. In Südtirol wurden bisher 213.835 Abstriche untersucht.

Tabelle der Personen in Quarantäne nach Gemeinden am 23.10.2020

Tabelle der positiv Getesteten und Geheilten am 23.10.2020

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (22. Oktober): 2.824

Neu positiv getestete Personen: 269

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 5.818

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 213.835

Gesamtzahl der getesteten Personen: 110.930 (+1.587)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 112

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 10

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 33

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 11

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 296 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6.055 (darunter 20 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 23.888 (darunter 1.511 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 29.943

Geheilte Personen: 2.940 (+5); zusätzlich 939 (+ 1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.879 (+6)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 269 (+0), 232 geheilt (+0, diese Zahl wurde nach einer Kontrolle korrigiert; zwei Mitarbeiter sind aus dem Dienst ausgetreten, bevor sie geheilt waren und scheinen daher nicht in der Gesamtzahl der geheilten Mitarbeiter auf)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 16 (15 geheilt)