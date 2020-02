Corvara: Alko-Fahrerin konnte sich kaum noch auf den Beinen halten

Corvara – Obwohl gerade in den vergangenen Wochen die Gefahren von Alkohol am Steuer mehrfach in der Öffentlichkeit thematisiert wurden, scheint es immer wieder unverbesserliche Autofahrer zu geben, die sich selbst überschätzen und damit andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen.

In Corvara ist in der vergangenen Nacht eine 32-jährige Frau aus der Provinz Pordenone völlig betrunken von den Carabinieri angehalten worden. Sie war zunächst dabei beobachtet worden, wie sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz einer Bar rangierte und dabei gegen parkende Fahrzeuge prallte.

Als die Fahrerin von den Exekutivbeamten gestoppt wurde und aussteigen sollte, war sofort klar, dass sie völlig alkoholisiert ist. Sie konnte kaum noch sprechen und hatte außerdem Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Der Alkoholtest lieferte dann das nicht überraschende Ergebnis: Die Frau hatte das Fünffache der gesetzlichen Promillegrenze im Blut. Ihr Führerschein wurde umgehend abgenommen. Außerdem wurde sei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die 32-Jährige musste dann von einem Bekannten zu ihrem Wohnort gebracht werden.

Ähnlich erging es einem 25-jährigen Mann aus der Provinz Trient. Auch er wurde in Corvara bei einer Routinekontrolle mit rund 1,4 Promille aus dem Verkehr gezogen.