Corvara: Dachstuhl eines Wohngebäudes in Flammen

Von: mk

Corvara – Freiwillige Feuerwehren sind in Corvara in der Nacht auf Dienstag zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohngebäude ausgerückt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.

Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können.

Alarm geschlagen wurde kurz nach Mitternacht. Zahlreiche Feuerwehrleute und Atemschutztrupps waren mit den schwierigen Löscharbeiten mit Unterstützung einer Drehleiter beschäftigt.

Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte verhindert werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Corvara, St. Kassian, Abtei, Kolfuschg und Stern sowie der Rettungsdienst und die Behörden.