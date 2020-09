Covid-19 im neuen Schuljahr: Alles im Rahmen der Statistik

Bozen – Für Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner kommen die drei Covid-19-Infektionen in den ersten fünf Tagen seit Schul- und Kindergartenöffnung nicht ganz so überraschend. Dies berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Neben einer Infektion in zwei Südtiroler Kindergarten von Innichen, einer in der Technischen Fachoberschule in Bozen ist nun eine weitere im Kindergarten Kardaun hinzugekommen.

Falkensteiner hat damit gerechnet. Grund dafür ist die Einschätzung eines Statistikers.

Mehr dazu lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!