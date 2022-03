Cunfin-Böden: Initiativgruppe kämpft um Erhalt des Naturjuwels

St. Ulrich – Die Initiativgruppe Nosc Cunfin für den Erhalt der Cunfin-Böden hat einen weiteren Schritt gesetzt: Sie hat Bürger mit einer Online-Umfrage zur neuen Verbindung von Saltria nach Monte Pana befragt. Nun wurde diese Umfrage ausgewertet und das Ergebnis ist eindeutig gegen jede neue Verbindung mit einer Seil- oder Zahnradbahn.

Schon seit 40 Jahren ringen Umweltschützer um dieses Gebiet. Es sei ein Naturjuwel von öffentlichem Interesse, ein Wasserschutzgebiet mit Trinkwasserquellen für St. Ulrich, ein beruhigter Lebensort für geschützte und schützenswerte Flora und Fauna, ein beeindruckendes Naturdenkmal. Die Initiativgruppe mit nahezu 800 Unterstützern fordert eine endgültige Lösung zur Unterschutzstellung des Gebietes unter der Langkofel-Gruppe.

Ein junger ehemaliger Kastelruther Gemeinderat, der auch bei der Gruppe Nosc Cunfin dabei ist, hat eine Online-Umfrage ausgearbeitet. Neben der Fragestellung: „Neue Verbindung von Saltria nach Monte Pana – ja oder nein?“ wurden dabei den Teilnehmern die wichtigsten Informationen mit graphischen Darstellungen angeboten. Im Juni 2017 hatte die “Col Raiser GmbH” eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Zahnrad- oder Seilbahnverbindung eingereicht. Diese soll über die Confinböden von Monte Pana nach Saltria errichtet werden und somit zwei große Skigebiete miteinander verbinden und die jetzige Verbindung mittels Shuttlebussen ersetzen. Die Machbarkeitsstudie wurde im Februar 2018 vom Land mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine gemeindeübergreifende Arbeitsgruppe der direkt betroffenen Gemeinden erstellt werden muss und die Bevölkerung miteinbezogen werden soll, was bisher noch nicht geschehen sei.

Die Umfrage zur geplanten Verbindung von Saltria nach Monte Pana fand im Februar statt und wurde hauptsächlich über WhatsApp, Facebook, Instagram, dem Gemeindeboten Kastelruth, die Gruppe Nosc Cunfin und der AVS Sektion Schlern verbreitet. “Die Teilnahmebereitschaft bis zum Ende der Umfrage, war sehr groß. 1.403 Teilnehmer haben ihre Meinung kundgetan, ihre persönlichen Argumente und Bemerkungen hinzugefügt, sodass diese Umfrage zu einer klaren Auswertung gelangen konnte. Das primäre Ziel der Umfrage war es zu verstehen, ob der Großteil der Bürger für oder gegen eine solche Verbindung ist”, so die Initiativgruppe.

“Die Mehrheit der Teilnehmer sind eindeutig gegen eine neue Verbindung von Monte Pana nach Saltria. Von den 1.403 Teilnehmern stimmten 1.109 Personen gegen eine neue Verbindung, das sind ca. 79 Prozent. Die große Teilnehmerzahl an dieser Umfrage sollte unbedingt ein Zeichen für die Entscheidungsträger der Gemeinden sein, dass es Zeit wird, die Meinungen der Bürger verstärkt zu berücksichtigen, vor allem in Anbetracht auf große Projekte in unberührten Gebieten.” Die Initiativegruppe Nosc Cunfin setzt auf Information und Sensibilisierung der Bürger. Ein Referendum zu den Cunfin-Böden, organisiert von einem jungen Komitee von Grödner Bürgern, werde folgen.