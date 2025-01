Da mÃ¼ssen wir jetzt durch, bevor die Sonne kommt

Von: luk

Bozen – Bevor sich ein kräftiges Hochdruckgebiet in Südtirol breitmacht und uns ab dem Wochenende strahlenden Sonnenschein beschert, heißt es noch drei Mal: Regen oder Schnee. Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt am Donnerstag auf der Plattform “X”: „Bevor sich am Wochenende ein kräftiges Hoch aufbaut, das uns viele Tage hintereinander viel Sonne bringen wird, gibt es noch drei Mal ein bisschen Regen/Schnee. Und zwar jetzt gerade bis in den Vormittag hinein, dann wieder am Abend im Norden und noch einmal morgen Abend.“

Wettervorhersage für die nächsten Tage

Heute Vormittag klingen Regen und Schneefall von Westen her ab. Der Nachmittag bleibt überwiegend bewölkt. In der Nacht sorgt eine Kaltfront für neue Schneeschauer, begleitet von böigem Nordwind.

Der Freitag startet freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, während in einigen Tälern Nordföhn weht. Am Nachmittag ziehen Wolken auf, und am Abend fällt im Vinschgau leichter Schnee.

Das Wochenende: Sonne satt, aber windig

Am Samstag vertreibt der Nordföhn letzte Wolkenreste, und die Sonne setzt sich landesweit durch. Der Sonntag bringt strahlenden Sonnenschein, nur am Alpenhauptkamm sind ein paar Wolken möglich. Es bleibt jedoch windig, und kalter Nordwind sorgt für eisige Temperaturen.

Auch zu Beginn der nächsten Woche setzt sich das Hochdruckwetter fort: Montag und Dienstag versprechen ungetrübten Sonnenschein mit teils strengem Frost in den Morgenstunden.

Die Sonne über Südtirol ist quasi schon in Sicht – aber bis dahin heißt es noch, Regenschirm oder Schneeschaufel bereithalten.